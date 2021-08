Se billedserie De over 80 elever fra Egedal Gymnasium & HF har indsamlet store mængder data om flora og fauna. Foto: Nanna Lundh

Send til din ven. X Artiklen: Biologi-elever i naturen: Tæller og registrerer dyr og planter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Biologi-elever i naturen: Tæller og registrerer dyr og planter

Egedal - 31. august 2021 kl. 15:56 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

Biologi- og biotekelever fra Egedal Gymnasium & HF bidrager til vigtig viden om genoprettet natur på Møn. Det fremgår af en pressemeddelelse om et tre-årigt biosfæreprojekt, hvor biologielever fra Egedal Gymnasium hvert år vil besøge Oddermosen på Fyn og registrere arter.

»Biosfæreprojektet er blevet til i samarbejde med Vordingborg kommune, der ønsker at gøre en aktiv indsats for naturforbedring samt sikring af den biologiske mangfoldighed i kommunen. Kortlægningen understøtter desuden UNESCOS ønske om et øget fokus på naturbevarelse i landets kommuner.«, fremgår det.

Så torsdag og fredag i sidste uge deltog over 80 elever fra Egedal Gymnasium og HF i at kortlægge og registrere botanik, insekter, smådyr og padder i et naturgenoprettet område omkring Oddermosen på Møn.

»Eleverne fik, med hjælp fra en naturvejleder og eksperter fra Vordingborg kommune, til opgave at undersøge og registrere deres fund af forskellige planter og dyr i området. Målet er at følge områdets udvikling mod en forhåbentlig bedre naturværdi og højere biodiversitet, og det kræver, at der indsamles store mængder data om områdets flora og fauna.« står der, så via deres blotte antal har eleverne fundet og registreret meget mere, end eksperterne ville kunne have nået alene.

»Det er et godt eksempel på hvordan citizen science kan bruges til at hjælpe forskere og beslutningstagere med overvåge naturen. Til gengæld får eleverne erfaring med feltarbejde, systematisk indsamling af data samt kendskab til arter, de ellers aldrig ville have mødt eller kunne navngive.«, skriver Egedal Gynasium & HF.