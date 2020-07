Se billedserie Den er i vinkel. Møllebygger Jens Jørgensen er tilfreds med liftarbejdet. Foto: Allan Nørregaard

Billeder: Møllen fik vinger på i Ganløse

Egedal - 10. juli 2020 kl. 13:16 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Møllebygger Jens Jørgensen vågnede tidligt fredag morgen på popælen i Faxe Ladeplads, så han tog noget fusen på borgerne i Ganløse, da han »iklædt« to kranbiler drejede ind af Strædet og parkerede foran byens vartegn, Møllen, læsset med vinger et par minutter over seks.

- Så er der ikke så mange tilskuere. Jeg kan bedst lide at gå og arbejde for mig selv, lød begrundelsen et par timer senere, da han holdt en lille pause i dagens egentlige gøremål - at montere de to 18,5 meter lange møllevinger, som han har brugt den seneste måneds tid på at bygge efter alle kunstens regler.

Jens Jørgensen er den eneste uddannede møllebygger i landet, og han har været med omkring restaureringen af møllen i Ganløse i de seneste +25 år - startende med at få sat nye spåner på den ottekantede overbygning.

For godt halvanden måned siden fik han nørklet den restaurerede »hat« på toppen af møllen under så stor lokal bevågenhed, at ordensmagten kiggede forbi for at sikre sig, at alle corona-afstandsforeskrifter kunne holde.

Men fredag tog han så at sige byen med bukserne nede med sin tidlige ankomst, så der gik noget tid, inden folk stimlede sammen på »Grønningen« foran møllen over den medbragte morgenkaffe.

Og da de fremmødte små 100 mennesker havde fået dannet sig det helt sikre indtryk, at Jens Jørgensen havde fået bygget et tæt vinger, der passede som fod i hose på »drevet« og at han nøjsomt fik dem bugseret på plads, lod de ham ordne de sidste detaljer sådan nogenlunde i den koncentrerede ensomhed, han synes bedst om.

Møllen har været vingeløs siden 1953, men nu fremstår næsten fuld funktionsdygtig. Der mangler »bare« lige en motor til at få vingerne til at dreje rundt, hvilket Jan Hovard fra møllelauget ikke med et skævt smil undlod at gøre Jens Jørgensen opmærksom på:

- Vi skal bare have en pris, så begynder vi at samle ind, lød det indsmigrende fra Hovard, der alternativt selv og sammen med resten af lauget må have nedsat et »dreje-udvalg« og så klare vingedrejningen manuelt i hvert fald en gang om måneden, så der ikke ophober sig vand i nogle af samlingerne.

Her er fotograf Allan Nørregaards billeder fra montagen af vingerne.