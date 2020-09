Op mod 100 var mødt op for at give deres besyv med om budgettet for 2021-24. Foto: Annemette Jensen

Billeder: Budgettet ser godt ud, men der skal stadig passes på pengene

Selv om Egedal Kommunes budget for 2021-24 ser godt ud, så skal der stadig passes på pengene. Det slog kommunaldirektør Christine Brochdorf fast, da hun gennemgik budgetforslaget på et borgermøde om det torsdag aften.

For selv om den kommunale udligningsreform ikke rammer Egedal Kommune så hårdt, som først frygtet, så er der stadig stor usikkerhed om konsekvenserne af Coronakrisen, og kommunen ser også ind i en demografisk udvikling, hvor den får flere ældre og ikke mindst flere ældre ældre over 80, der forventes at være mere udgiftskrævende.

Så selv om budgettet lever op til byrådets økonomiske politik, og kassebeholdningen på cirka 300 millioner alle fire år så rigeligt opfylder målet, så kan det vise sig, at der bliver brug for dem.

Borgmester Karsten Søndergaard (v) glædede sig over, at budgettet er i balance.

- Der er jo nogen, der har gode ideer til, hvad der kan gøres i 2021, og det er også derfor, at vi har inviteret jer, sagde han til borgerne, der trods de gode udsigter for budgettet var mødt overraskende talstærkt op.

De fik også at vide, at borgmesterens mål er at lave et budgetforlig med flest mulige af de 21 byrådsmedlemmer.