En 24-årig mandlig bilist blev natten til torsdag sigtet af politiet for narkokørsel i forbindelse med et færdselsuheld, hvor han kørte lige over en rundkørsel og ramte en påbudstavle på Smørum Parkvej i Smørum. Foto: Kim Rasmussen

Bilist sigtet for narkokørsel i trafikuheld

En politipatrulje kørte til stedet, hvor de vurderede, at den 24-årige formentlig havde været påvirket af euforiserende stoffer under uheldet, og han blev derfor anholdt og sigtet for narkokørsel. Han modtog også en sigtelse for ikke at have medbragt sit kørekort, skriver politie i et uddrag af døgnrapporten.