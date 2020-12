Bilist ramte kvinde i modsatte vejbane

En 55-årig mand fra København kørte onsdag eftermiddag klokken 17.20 over i den modsatte kørebane på Tværvej i Smørum og påkørte her en 52-årig kvinde fra Ølstykke. Uheldet skyldtes efter al sandsynlighed, at den 55-årige fik et ildebefindende, oplyser Nordsjællands Politi. Han blev derfor kørte til tjek på hospitalet. Der skete ingen personskade ved uheldet, oplyser politiet.