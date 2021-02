En bilist måtte køres med ambulance til tjek på hospitalet med nakkesmerter efter et færdselsuheld i Ølstykke. Foto: Allan Nørregaard

Bilist på skadestuen efter færdselsuheld

To bilister - en 52-årig mand fra Ølstykke og en 53-årig mand fra Slangerup - blev onsdag klokken 13.29 begge involveret i et færdselsuheld på Birkemosen i Ølstykke.

Der skete ved ved uheldet ikke umiddelbart større personskade. Men den 52-årige blev kørt med ambulance til tjek på hospitalet grundet smerter i nakken, oplyser politiet i et udtræk af sin døgnrapport.

Han blev efterfølgende sigtet for ikke at have overholdt vigepligten.