Bilen blev beslaglagt: Havde kørt uden kørekort tre gange

En 58-årig mand fra Ølstykke fik sin bil beslaglagt af politiet mandag. Det skete efter manden ved 17.20-tiden var blevet stoppet og kontrolleret på Frederiksborgvej.

Her viste det sig, at han havde sat sig bag rattet, selvom han ikke besad retten til at køre bil, og derfor blev han sigtet for kørsel uden førerret.

Da det samtidig var tredje gang, at han blev sigtet for forseelsen, blev mandens bil beslaglagt, "med henblik på konfiskation", som det udtrykkes af Nordsjællands Politi.