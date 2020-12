Artiklen: Bil med to unge totalskadet

Bil med to unge totalskadet

To unge slap tilsyneladende uden skader, da de kørte galt på Frederikssundsvej ud for nummer 137 lørdag eftermiddag den 26. december.

Vidner havde forinden set, at bilen med de to unge kørte om kap med en anden bil, men det gik galt, og de unge endte i et træ. Bilen blev totalskadet af sammenstøddet med træet.

Ulykken skete klokken 17.56. De to unge er kærester, og det var den unge mand på 20 år fra København, der sad bag rattet. Hans kæreste på 19 er fra Roskilde. De blev begge kørt til skadestuen til kontrol, men i følge politiets døgnrapport slap de de for skader.