Bil blev beslaglagt: Taget uden kørekort - igen igen

En 66-årig mand fra Ølstykke blev søndag eftermiddag klokken 17.05 sigtet for kørsel uden førerret, da han blev standset bag rattet i en bil på Frederikssundsvej.

Da det var tredje gang, at den 66-årige blev taget for kørsel uden førerret, blev hans bil beslaglagt, fremgår det af et uddrag af politiets døgnrapport.