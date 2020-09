Send til din ven. X Artiklen: Bier og blomster i bibliotekshaven Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bier og blomster i bibliotekshaven

Egedal - 10. september 2020

Af Annemette Ross Jensen

Lørdag den 26. september klokken 14-16 er der officiel åbning af bibliotekshaven i Ølstykke som et vildere sted at være.

Som et led i kommunens byrumsforsøg i Ølstykke Stationsby åbnes bibliotekshaven op for både at styrke biodiversiteten og biblioteket som kutlruelt samlingssted.

»Hækken fjernes og erstattes med spiselige biodiversitetsbede, så der bliver en bedre visuel og fysisk forbindelse mellem bymidten og biblioteket. Samtidig udsmykkes facaden på biblioteket med værker af illustrator Birde Poulsen, der forestiller de dyr og insekter, der findes i naturen rundt om Ølstykke Bibliotek, og som vil få stor glæde af biodiversitets-bedene.«, skriver kommunen.

Den oplyser, at krible-krable-kunstværkerne på facaden er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen pulje til sommeraktiviteter i Danmark.

I pressemeddelelselen konstaterer formanden for Kultur- og Erhvervsudvalget Charlotte Haagendrup, at Ølstykke Bibliote er en væsentlig del af byens DNA og en oase for kulturen.

- Nu gør vi oasen grønnere og gør det nemmere at bruge naturen i hverdagen. Det er et af kommunens fokuspunkter og håbet er, at vi til foråret vil se børn der kigger på insekter og spiser bær mens andre borgere slapper af i bibliotekshaven - måske med en god bog, siger formanden, som åbner bibliotekshaven sammen med borgmester Karsten Søndergaard.

Til åbningsarrangementet serveres der blandt andet insektsnack og andre biodiversitets-lækkerier, og dagen vil også byde på leg, litteratur og sjove aktiviteter for børn og voksne.