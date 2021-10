Se billedserie Mandag blev der taget første spadestik til den nye hal i Ølstykke, men selv om glæden var stor, så påpegede HØJ Håndbolds formand Helle Rasmussen (med spaden), at den ikke løser alle problemer med halkapaciteten. Foto: Allan Nørregaard Foto: Allan Nørregaard

Bidragyder ved spadestik: Èn hal er ikke nok

Egedal - 04. oktober 2021 kl. 18:10 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

Glæden var stor, da Egedal Kommune mandag tog første spadestik til Hal 2 i Ølstykke.

- Det vil betyde en fordobling af halkapaciteten i Ølstykke, og at vi fremover skal snakke i flertal om Ølstykke Hallerne, sagde borgmester Karsten Søndergaard (V) .

Startskuddet til den nye hal var et tilbud om en milliondonation fra private investorer, der blev fulgt op af kommunen i et offentligt og privat samarbejde.

- Det var nyt land for os, og jeg ved, at nogle synes, det har taget rigtigt lang tid. Det har det også, men nu skal vi glæde os over, at vi kan sætte arbejdet i gang, sagde borgmesteren, inden han gav ordet til formanden for HØJ Håndbold Helle Rasmussen.

Hun indledte med at fortælle, at hun faktisk også er initiativtager og bidragyder til donationen sammen med sin søster Helene og sin far Jan Rasmussen. De har alle tre boet i Ølstykke og været aktive i HØJ Håndbold i mange år, så de har mærket presset på halkapaciteten. Den 5. november 2017 skrev de en mail til formanden for Kultur- og Erhvervsudvalget Charlotte Haagendrup (K) med tilbuddet for at få gjort noget ved halkapaciteten, der er en hæmsko for HØJ HÅndbold.

- Det er svært at have ambitioner på både breddens og elitens vegne, konstaterede hun.

Hun roste samarbejdet med kommunen og betegnede det som en rigtig stor tilfredsstillelse at se hallen blive en realitet, men hun understregede samtidig, at presset på halkapaciteten ikke er blevet mindre i de fire år, der snart er gået. Dertil kommer, at der nu også skal findes plads til de foreninger, der ikke kan blive på Toftehøjskolen, så hun advarede imod at læne sig tilbage og tro, at den nye hal 2 er nok. .

- Nu skal vi i gang med mere, sagde HØJ Håndbold-formanden. Hun synes, det vil være trist, hvis Hal 2 kun bliver fyldt op af eksisterende idrætter, men betegnede det alligevel som en glædens dag .

- Vi er rigtigt mange, der glæder sig til, at vi om et års tid kan stå til indvielsen, sagde hun.

Formanden for Planudvalget Ib Sørensen (S) glædede sig over, at den længe ventede hal nu endelig er på vej. Han benyttede lejligheden til at fortælle om den helhedsplan for idrætsområdet, der skal laves henover vinteren som afløser for den gamle plan fra 1978.

- Den kan forhåbentlig også gøre det hurtigere med nye initiativer, sagde han.

Charlotte Haagendrup fortalte om udviklingsplanen for idrætsområdet, der skal gøre idrætscentrene i Stenløse, Ganløse, Smørum og Ølstykke til "Mangfoldige Magneter". Det er den nye hal en del af, og samtidig kan den hjælpe Ølstykkes stærke foreninger med at skabe rammerne for kommunens vision om "Hverdag og fællesskab i bevægelse".

- Med Hal 2 får vi mere bevægelse og fællesskab i hverdagen, sagde hun, inden de fire talere i nævnte rækkefølge tog hver et spadestik til den nye hal.