Se billedserie Et par børnefamilier fandt vej til tilbuddet ved Veksø Station. Foto: Lena Høyer

Biblioteket cykler bøger ud til borgerne

Egedal - 25. marts 2021 kl. 21:13 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

En elektrisk ladcykel lastet med bøger er Egedal Bibliotekernes seneste tiltag for at bringe litteraturen ud til borgere i alle aldre der, hvor de er.

Børnbibliotekar Lena Høyer oplyser, at biblioteket har fået ladcyklen som et led i et projekt, hvor projektansvarlig Marie Westring Olsen arbejder med ideer til, hvordan bibliotekerne kan komme ud til borgerne.

- Vi vil gerne være mere tilgængeliger i lokalmiljøet, forklarer Lena Høyer.

Ikke bare i denne Coronatid, hvor ladcyklen bliver pakket med bøger i 20-30 poser for at minimere smitterisikoen, men også bagefter for at blive en del af bybilledet rundt omkring.

- Hvis solen skinner vil vi måske køre til Ganløse Friluftsbad eller Buresø, eller det kan være til arrangementer udendørs, som vi kommer cyklende til., siger hun.

Onsdag rullede »Minibiblioteket« ud for første gang. Med Laura Havmøller Hansen i sadlen og pedalerne blev »Minibiblioteket« cyklet til Veksø, hvor Laura sammen med Vibeke Carlsen præsenterede bogposer for fremmødte borgere. Og selv om tilbuddet både blev udfordret af vejret og uregelmæssig togdrift, så lykkedes det at komme i kontakt med et par børnefamilier og en enkelt borger, som dog ikke ville låne noget.

- Vi blev ikke overrendt, men det var vældig hyggeligt, og dem, der fandt os, syntes, det var sjovt, at vi var der, fortæller Lena Høyer.

Og allerede i morgen lørdag er der mulighed for at besøge »Minibiblioteket« ved Hjaltes Café på Skovvej 1 ved Buresø, hvor Marie Westring Olsen og Lone Olesen er klar til at låne bogposer ud mellem klokken 10.30 og 12.30.

Eneste krav for at låne er, at man har medbragt sit sundhedskort. Der er ikke mulighed for at aflevere bøger i »Minibiblioteket«.