Se billedserie Du kan opleve Bertel Nygaard for tælle om håb i vores samfund. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Biblioteker klar med en tænkepause Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Biblioteker klar med en tænkepause

Egedal - 04. maj 2021 kl. 09:01 Kontakt redaktionen

Nu er Egedal Bibliotekerne klar med tre online-arrangementer - nemlig tre gange 'Tænkepause'.

'Tænkepausen' er Aarhus Universitetsforlags små bøger om store emner, som nu altså danner grundlag for tre events på nettet. I bøger på 60 sider folder en forsker et emne ud for alle os andre, så vi kan blive klogere på stort og småt, skriver Egedal Biblioteker og fortsætter:

"Intet emne er for stort, specifikt, nørdet eller for småt til formatet, som er udgangspunktet for en række af online arrangementer, som vi på Egedal Bibliotekerne har organiseret i maj og juni til Facebook live. Emnerne er håb, monstre og erindinger. Til hvert arrangement taler vi i 30 minutter med forfatteren til en 'Tænkepause', der er ekspert på sit område, og bagefter anbefaler to bibliotekarer bøger, der relaterer sig til enten håb, monstre eller erindring.

En time

Hvert arrangement varer lige under en time fra klokken 17 og kan ses på Egedal Bibliotekernes facebook-side. Man kan altså snuppe et mini-foredrag på vej hjem fra arbejde, i toget eller bare fra hjemmekontoret og blive klogere på de forskellige emner. Der bliver også mulighed for at stille spørgsmål til forfatteren og bibliotekarerne undervejs.

Det første arrangmenet løber af stablen 10. maj klokken 17.00 på Egedal Bibliotekernes Facebook-site, og det handler om 'håb'.

"Håb kan både være en stor samfundsændrende drivkraft og spille en afgørende rolle i vores dagligdags sysler - og det har udmøntet sig i mange forskellige sociale og politiske bevægelser de sidste århundreder. I 2020 var manges hverdag præget af isolation, mange timer hjemme og nye måder at gøre tingene på. Mange led afsavn og trivedes dårligt, hvor andre opdagede glæde ved at være mere hjemme end sædvanlig. Mens samfundet langsomt åbnes på ny, håber nogle på en hurtig genåbning, og at vi snart vender tilbage til normalitet. Den enes håb kan være den andens største frygt," skriver Egedal Bibliotekerne i en pressemeddelelse.

Til dette arrangement taler Bertel Nygaard, som er lektor ved Institut for Kultur og Samfund, Historisk Sektion ved Aarhus Universitet.

Det næste arrangemnet er om monstre, og det kan opleves 25. maj klokken 17.00.

"Hvorfor ser vi gyserfilm og elsker gyset ved en bloddryppende og skrækindjagende scene? Det mest slående ved de overnaturlige af monstrene er selvfølgelig, at de ikke findes i virkeligheden. Ikke desto mindre bliver vi ved med at fortælle hinanden historier om spøgelser og uhyrer. Faktisk reagerer vi ens på tværs af kulturer, når vi ser en gyserfilm. Krimigenren og dens grusomme beskrivelser af mord og tortur kan lidt af det samme - og i true crime-genren får vi dét ekstra element med, at det grusomme også kan ske for dig eller din nabo," skriver Egedal Bibliotekerne.

Det er Mathias Clasen, ph.d. og ansat på institut for Æstetik og Kommunikation på Aarhus Universitet, der fortæller til arrangementet.

Til sidst skal det handle om erindringer, og det sker 8. juni klokken 17.00.

Erindringer tvinger os til at mærke, hvad der har vægt og betydning også i situationer, hvor vi ikke bryder os om at mærke det. Erindringer er sindets tyngdekraft, fortæller Egedal Bibliotekerne og fortsætter:

"Forskningen i erindringer viser, at erindringer er rekonstruktioner, og at vi let husker forkert. Derfor er erindringen ikke pålidelig i for eksempel retssager. Men vi bruger denne upålidelige evne hele tiden. Vores erindringer gør os til dem, vi er, og skaber mening og sammenhæng i vores liv, tanker og ideer. Erindringen regulerer vores adfærd, farver vores humør og lægger fundamentet for vores identitet."

Det er Dorthe Berntsen, professor i psykologi ved Aarhus Universitet, der står for arrangementet.