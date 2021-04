Besøgshunden Buddy må igen besøge Plejecenter Egeparken

Nu er der endelig åbnet for besøg på mange plejecentre rundt omkring i Danmark, blandt andet på Plejecenter Egeparken i Ølstykke. Det betyder ikke kun et gensyn med savnede pårørende, men også med TrygFondens besøgshunde.

Nanna Skovgård Andersen og hendes hund, Buddy, er besøgshundeteam. De har nu endelig besøgt Plejecenter Egeparken i Ølstykke igen - efter et helt års ventetid under nedlukningen.

"Han er rigtig glad, når vi skal på besøg. Selv efter et års pause flåede han mig hen til hoveddøren, da vi ankom til Egeparken. Han er så glad for det. Og da vi kom indenfor dørene, var han bare på med det samme, selvom der er gået et helt år siden sidste besøg. Han benede op og ned ad gangen som for at sige: Hvor er det hyggeligt!" siger Nanna Skovgård Andersen