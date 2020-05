Pladsen på Skenkelsø Mølle Museum er så trang, at man skal tilmelde sig på forhånd for at besøge det. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Besøg møllemuseum efter aftale

Egedal - 31. maj 2020

Som en konsekvens af byrådets beslutning om at genåbne for kulturlivet, så åbner Skenkelsø Mølle Museum officielt på tirsdag den 2. juni.

»Men det er desværre ikke muligt at besøge møllen uden forudgående aftale, da vi vil have svært ved at administrere kravene til tilstrækkelig afstand. Og pladsen på selve møllen og i udstillingen er meget trang.«, oplyser arkiv- og museumsleder Rolf Kjær-Hansen. Så hvis man vil besøge møllen, skal man skrive til Lena.sorensen@egekom.dk

Den begrænsede plads betyder også, at mølledagene er aflyst indtil videre, og det samme gælder særudstillingen om 100 året for genforeningen, som museet håber at kunne vise til næste år.

Møllemuseet har dog tre arrangementer for børn som et led i kommunens sommeferieaktiviteter. Det er Smag på Naturen 30. Juni, Arkæolog for en dag 4. Juli og Viking for en dag 1. august,