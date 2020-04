Egedal Kommune åbner nu for, at én pårørende ad gangen kan tage på udebesøg på plejecentre og botilbud. Foto: Allan Nørregaard

Besøg ældre og træning i gang

Som et led i den gradvise genåbning af sundhedsvæsenet har Egedals Social- og Sundhedsudvalg, SSU, besluttet at åbne op for besøg af én pårørende ad gangen på plejecentre og botilbuds udearealer.

»Alle besøg skal aftales med lederen af plejecentret. Der kan opstå lokale forhold, der betyder, at et plejecenter eller botilbud i en periode må afvise besøg på udearealer.«, oplyser kommunen.

Samtidig er det besluttet at igangsætte holdtræning i Sundhedscentret efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer, så transport i bus til og fra genoptræning i Sundhedscentret foregår med max. fire borgere. Aktiviteter for særligt udsatte borgere, eksempelvis borgere med demens, prioriteres, når regeringen giver mulighed for at genåbne aktivitetstilbud, fremgår det.