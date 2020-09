Benovet og beæret formand for musikforening

Formanden for Ledøje-Smørum Musikforening Søren Lindeløv er meget glad for, at han tirsdag fik overrakt Den Folkeoplysende Frivillighedspris 2020, som Egedal Kommune uddelte for første gang.

- Jeg vidste jo godt, at jeg var indstillet, og tænkte, at jeg havde en chance, men jeg vidste ikke, at det var mig, siger Søren Lindeløv.