- Det lyder groft at sige, men patienten kunne jo være død i mellemtiden, siger formand for Seniorrådet Bjarne Larsen.

Send til din ven. X Artiklen: Bekymret Seniorråd: Alt for lang tid fra klage til reaktion Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Bekymret Seniorråd: Alt for lang tid fra klage til reaktion

Egedal - 23. september 2021 kl. 05:01 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

Egedal Seniorråd er bekymret over, at der gik over et halvt år før Styrelsen for Patientsikkerhed fulgte op på en bekymringshenvendelse fra en pårørende til en beboer på demensenheden Solkrogen, og at der gik yderligere næsten fire måneder før et mundtiligt påbud til kommunen blev givet skriftligt.

Det fremgår af en bekymringshenvendelse fra Egedal Seniorråd til Styrelsen for Patientsikkerhed, der i april i år gav Egedal Kommune mundtligt påbud om, at der var risiko for fejlmedicinering og fare for patientsikkerheden på Solkrogen.

Via en aktindsigt har Seniorrådet fået oplyst, at den pårørende indsendte skriftlig bekymringshenvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed den 18. september 2020.

Den 26. marts 2021 varslede styrelsen, at den ville komme på tilsynsbesøg den 9. april samme år.

»Det vil sige Solkrogen havde 10 dage til at forberede og eventuelt rette mangler og fejl inden tilsynsbesøget.«, konstaterer Seniorrådet.

Alligevel fandt Styrelsen for Patientsikkerhed så mange fejl og mangler i medicinhåndteringen, at den gav et mundtligt påbud til kommunen om at sikre forsvarlig medicinhåndtering, tilstrækkelig instruks og tilstrækkelig journalføring samt opfølgning på og evaluering af plejen og behandlingen med virkning fra datoen for den endelige afgørelse, som forelå den 2. august 2021.

»Har patienterne/beboerne på Solkrogen været ude for den fejlbehandling eller nærmere mangel derpå i cirka 10 måneder, inden der tages action. Det er helt uacceptabelt.«, skriver Seniorrådet.

- Det lyder groft at sige det men patienten kunne jo være død i mellemtiden, siger Bjarne Larsen, der er formand for Seniorrådet.

Rådet konstaterer, at Styrelsen for Patientsikkerhed grundlæggende har en forpligtelse til at reagere relevant på forhold, der skaber bekymring eller udgør en konkret fare for patienterne, og at et reaktivt tilsynsbesøg kan være både varset og uvarslet.

Seniorrådet vil gerne vide, hvad der menes med det, og om Styrelsen kan foretage tilsynsbesøg indenfor et par dage på stedet.

Desuden vil Seniorrådet gerne vide, om det er normal praksis med så lange behandlingstider eller et særtilfælde.

»Hvis det er normalt, vil Egedal Seniorråd på det kraftigste opfordre til at ændre praksis.«, skriver det.

- Personligt har jeg nok ikke den største tiltro til, at de vil ændre praksis, men jeg håber, de gør det, for det er alvorlige sager, fastslår Bjarne Larsen.

Hos Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser presseafdelingen, at styrelsen ikke kan kommentere sagen, før den har svaret Seniorrådet, og det forventes at ske i starten af næste uge.