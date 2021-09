Se billedserie Den fremlagte visualisering af udvidelsen blev studeret nøje. Foto: Finn Due Larsen.

Bekymrede Hove-borgere: Hvad med støj, trafik, træer, strøm....?

Spørgsmålene stod i kø til borgermøde om udvidelsen af transformerstation i Hove

Egedal - 09. september 2021 kl. 06:05 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

Planerne om udvidelsen af transformerstationen i Hove rejser mange spørgsmål.

Det viste sig tydeligt ved onsdagens borgermøde på Smørum Gl. Skole, hvor Energinet, der er bygherre på projektet, gav en status på projektet som det står lige nu, og tog imod spørgsmål.

Som tidligere omtalt i Lokalavisen betyder planerne, at flere beboere skal have eksproprieret deres ejendomme, som led i en statslig klimaplan om at opføre Hesselø Havvindmøllepark, og inddrage en i alt 12 hektarer stor transformerstation til formålet.

Med andre ord en markant ændring af den lille by, og 35 var mødt frem og fyldte dermed den lille sal på den gamle skole op. Der var ikke gået mange minutter, før de første fingre røg i vejret.

Træer plantes Især spørgsmål om støj, påvirkning fra magnetfelter og plantning af træer fyldte blandt tilhørerne.

Som led i støjdæmpningen skal der plantes flere træer, og et af spørgsmålene lød på, om der er begrænsning på hvor store de skal være.

Svaret fra Energinet var nej, med en tilføjelse om, at der i sagens natur vil gå nogle år, inden træerne står tæt. Det fik en anden til at foreslå, at man går i gang med at plante i 2022, fremfor 2025.

Svaret var, at i 2023 vil man være i gang de fleste steder.

Støjberegninger En anden spurgte til støjen fra byggepladsen ved udvidelsen af Hovegård transformerstation. Om der vil være overnattende personale? Det blev der svaret klart nej til.

Støjberegninger optog også flere. Repræsentanterne fra Energinet lod forstå, at en støjgrænse på 35 dB skal overholdes, og det fik flere til at spørge ind til de nærmere beregninger.

Fra Energinet blev der forsikret om, at man som statslig virksomhed skal overholde de krav der stilles på området.

Kyndby? Der blev også spurgt ind til, om alternative muligheder var blevet tilstrækkeligt undersøgt. Kyndbyværket er ikke relevant, fordi man er gået væk fra olie-kraftværker, lød det, ligesom en mulighed i Gørløse også var blevet fravalgt.

Der blev stillet kritiske spørgsmål til om udvidelsen af transformerstationen kunne være udformet anderledes, så færre huse blev berørt.

Ligesom der også blev spurgt ind til trafikken, herunder en mere sikker skolevej.

Energinet-folkene lod forstå, at man ville tage inputs med sig fra mødet, og se på om noget kunne gøres anderledes: Herunder, om der kan udføres flere afværge-tiltag.

"Men vi kan ikke love guld og grønne skove", som projektleder Jens Larsen sagde.

Det blev tilføjet, at Energinet samarbejder med Egedal Kommune som vejmyndighed om hvordan trafikken bedst kan afvikles.

Magnetfelter Påvirkning fra magnetfelter kom også på bordet. Svaret fra Energinet lød, at al forskning, blandt andet fra WHO, tyder på, at der ikke er fare på færde. Men at man alligevel handler ud fra et forsigtighedsprincip.

Det fik nogle til at spørge specifikt ind til luftledninger, og til om der gælder grænseværdier. Svaret var, at det gør der ikke, men at man arbejder ud fra anbefalede værdier.

"Ikke meget nyt" Blandt tilhørerne var også borgmester Karsten Søndergaard (V). Han sagde efter mødet:

"Jeg håber meget, at der findes nogle gode løsninger for borgerne i Hove. Som kommune er vi jo vejmyndighed og klar til at samarbejde med Energinet om trafikken. Vi har jo i mange år talt om en cykelsti fra Hove til Veksø, det håber jeg kan blive til noget."

En anden tilhører til borgermødet var Ivan Petersen. Han mener ikke, at han fik meget nyt med hjem:

"Det eneste nye var de visuelle billeder de kunne fremlægge. De har jo allerede talt meget om støjen."

Han føler ikke, at politikerne tager problemstillingen i Hove alvorligt nok:

"Der er jo nok ikke mange stemmer i sådan en lille by".

