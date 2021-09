Se billedserie Egedals erhvervsvenlighed tager igen et gevaldigt spring op ad DI's rangliste. Arkivfoto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Bedst i Nordsjælland: Egedal Kommune skruer op for erhvervsvenligheden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bedst i Nordsjælland: Egedal Kommune skruer op for erhvervsvenligheden

Egedal Kommune har de seneste år forbedret samarbejdet med det lokale erhvervsliv. Det viser DI's årlige Lokalt Erhvervsvenlighedsundersøgelse. I år er Egedal rykket hele 19 pladser frem på listen, og resultatet modtages med glæde af borgmester Karsten Søndergaard (V)

Egedal - 01. september 2021 kl. 19:30 Kontakt redaktionen

"Det er godt at se, at Egedals målrettede indsats for at skabe bedre vilkår for det lokale erhvervsliv giver pote", siger formand for DI Hovedstaden, Peter Lanng Nielsen i en pressemeddelelse fra DI.

Kommunen er de seneste to år blevet bedre til at være i dialog og informere virksomhederne om lokale tiltag. Erhvervslivet føler, at de bliver hørt, hvilket er en af grundene til Egedal kommunes markante fremskridt i årets undersøgelse.

"Egedal Kommune er dialogsøgende overfor de lokale virksomheder. Vi ser ofte, at hvis virksomhederne vurderer, at dialogen med kommunen er god, så smitter det af på resten af undersøgelsen. At man finder forståelse for hinandens udfordringer og dermed kan finde løsninger sammen, det har meget stor værdi", fortæller formanden.

Et andet område, som er forbedret gradvist er virksomhedernes vurdering af kommunens sagsbehandling for eksempel i forbindelse med byggesager.

"Det er vigtigt, at kommunerne prioriterer kerneydelserne til virksomhederne. For eksempel byggesagsbehandlingen. Mange virksomheder er ikke i kontakt med kommunen andet end, når der skal betales skatter og afgifter. Men når virksomhederne så aktivt tager fat i kommunen, for at få rådgivning om en byggesag, skal behandlingen være både hurtig, effektiv og kompetent. Den del ser ud til at være på plads i Egedal", siger Peter Lanng Nielsen.

I årets undersøgelse har DI også spurgt virksomhederne om deres syn på den grønne udvikling i kommunen. Ifølge de lokale virksomheder i Egedal klarer kommunen det godt i forhold til grønne udbud og initiativer, som bidrager til bæredygtig omstilling i virksomhederne.

"Mange virksomheder fremstiller og udvikler løsninger til den grønne omstilling. Virksomhederne går gerne foran og de følger helt sikkert med, når kommunerne skruer op for de grønne ambitioner - for eksempel i udbudsmaterialet. Derfor er det en konkurrencefordel at være bosiddende i en kommune, der sætter initiativer i søen for sig selv og de lokale virksomheder, som bidrager til den grønne omstilling" siger Peter Lanng, formand for DI Hovedstaden.

Tilfreds borgmester Borgmester Karsten Søndergaard er - måske ikke helt uventet - ganske godt tilfreds med fremgangen: "En måling som denne kan selvfølgelig ikke stå alene. Men jeg er glad og rigtig stolt over det alligevel, fordi det er resultatet af en målrettet indsats, der har stået på gennem flere år," påpeger borgmesteren overfor sn.dk. "Vi havde nogle år, hvor vi lå i 90'erne i målingerne, og det var helt forfærdeligt. Derfor har vi siden arbejdet på at gøre det bedre, og det er så dét, erhvervslivet heldigvis kvitterer for ved at anerkende kommunens dialog, sagsbehandling, kommunikation og synlighed. Det er vigtigt for mig, at jeg bruger tid på at besøge de lokale virksomheder for at få tilbagemeldinger og input. Og selv om jeg er rigtig glad for målingen, er dén dialog det vigtigste," konstaterer Karsten Søndergaard.

FAKTA OM LOKAL ERHVERVSVENLIGHED 2021 DI's undersøgelse, Lokal Erhvervsvenlighed 2021, er Danmarks største undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlighed. Det er 12. år i træk DI laver en undersøgelse af den lokale erhvervsvenlighed.

Årets undersøgelse adskiller sig fra de tidligere undersøgelser. Efter sammenlægningen af Dansk Industri og Dansk Byggeri er der blevet udarbejdet en helt ny undersøgelse med udgangspunkt i de to organisationers tidligere undersøgelser.

7770 virksomheder indenfor DI's brancher, blandt andet fremstilling, byggeri, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service har svaret på undersøgelsen.

Undersøgelsen er sammensat af tre typer af indikatorer: Et spørgeskema til virksomheder, et spørgeskema til kommunaldirektører og statistik.

Resultaterne er opdelt i ti kategorier, der belyser forskellige centrale områder i de lokale erhvervsvilkår. Dette gør det muligt at se, hvordan kommunerne klarer sig på forskellige områder og ikke kun samlet set.

93 ud af landets 98 kommuner er inkluderet i undersøgelsen. De fem mindre kommuner Samsø, Langeland, Ærø, Læsø og Fanø deltager ikke, da det ikke er muligt at indhente et tilstrækkeligt antal svar i disse kommuner.