Bedre regnskab i 2017

»Den primære årsag er, at driftsbalancen blev på 147 millioner kroner i stedet for de forventede 109 millioner kr. Men der er dog stadig et stykke vej til Byrådets mål om et overskud på driftsbalancen på 175 millioner kroner, der skal dække udgifter til anlæg og afdrag på gæld.«, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

- Det er positivt, at vi nu står med et større overskud, end vi havde udsigt til i starten af 2017. Men vi har stadig en ubalance i økonomien, da vi har brug for et overskud på driftsbalancen på 175 millioner kroner for at få råd til anlæg og afdrag på gæld. Målet er, at få en økonomi i balance og det skal vi i byrådet forholde os til i de kommende budgetforhandlinger, siger borgmester Karsten Søndergaard (V) i den.