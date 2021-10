Se billedserie Signe Espersen (til venstre) og Marianne Larsen ses her foran grus-parkeringen ved Jens Grands Vej. En parkeringsplads, som de hver måned betaler 250 kroner for, men som ligger cirka 600 meter fra deres bopæl. Foto: KT

Beboere trætte af parkerings-kaos i ny bydel: Det er som at lede efter plads i København

Nogle finder en plads på en ujævn grus-parkering - andre kan være heldige at klemme bilen ind på de små veje. Og så er der dem, som hver dag bruger ti minutter på at finde en plads. Flere nytilflyttere langer ud efter parkerings-forholdene i Egedal by

Egedal - 18. oktober 2021 kl. 08:25 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen

Signe Espersen, Mia Ekvall, Marianne Larsen og Bente Isen havde de store smil fremme, da de i april flyttede ind i de nybyggede lejeboliger på Jens Grands Vej i Egedal By.

Men i dag er smilene afløst af irritation og skuffelse, for de kæmper med et større parkerings-kaos i den nye bydel.

"Vi befinder os jo ikke inde i centrum af København, hvor man kan bruge lang tid på at køre rundt efter en ledig plads. Det her er Egedal med marker overalt, så det kan ikke være rigtigt, at vi hver dag efter klokken 16.00 skal køre rundt i 5-10 minutter for at finde en p-plads. Det er heller ikke i orden, at vores gæster skal betale for at parkere på en ujævn-grusparkering," siger de fire beboere, da Lokalavisen møder dem en tirsdag eftermiddag på Jens Grands Vej.

Da de flyttede ind i foråret, fremgik det af lejekontrakten, at beboerne i de spritnye 2E-boliger skulle forvente byggegener, men de havde ikke regnet med at blive budt på så ringe parkeringsforhold.

Forventet bedre løsninger "Vi vidste godt, at der ikke ville være én parkeringsplads pr. bolig, men vi havde ærlig talt forventet parkeringsløsninger nogenlunde tæt på vores boliger. Vi ved, at der bliver opført to parkeringshuse, men det er langsigtet, og det ene kommer i øvrigt til at ligge for enden af Dam Holme - ikke så langt fra Føtex. Det er mærkeligt, at man laver en bilfri by, når et boligselskab (KAB) har 27 parkeringspladser overfor vores boliger, hvor de godt må godt køre ind og holde," siger de fire beboere, som i dag kan parkere på parkeringspladsen langs togskinnerne ved Plejecenter Egeparken, det nye parkeringshus bag Føtex eller på grus-parkeringen ved Præfekten, hvor der er plads til godt og vel 80-100 biler.

"Der er ikke så meget godt at sige om den løsning. Det er en ujævn grus-parkering, som ligger cirka 600 meter væk fra vores boliger, og så er den fyldt hver dag efter klokken 16.00. Over huslejen betaler vi 250 kr. om måneden for at parkere der, og derudover skal vores gæster betale for at holde der, hvilket er dybt urimeligt," siger Signe Espersen, Marianne Larsen og Mia Ekvall, inden Bente Isen tager ordet.

"Min mand er handicappet, og han kan ikke gå 600 meter fra den parkeringsplads ned til vores bolig på Jens Grands Vej. Derfor søgte jeg om en handicapplads tæt på vores bolig. Den har vi heldigvis fået, men spørgsmålet er, hvor længe det varer," siger Bente Isen.

De fire beboere mener ikke, at de kan være tjent med grus-parkeringen samt p-huset bag Føtex og langs togskinnerne ved Egeparken.

"Det er nok et spørgsmål om tid, før parkeringspladserne langs togbanen bliver tidsbegrænset eller forbeholdt rådhuset/døgnpladserne, men under alle omstændigheder er det langt fra vores matrikler. Det er det samme med parkeringshuset bag Føtex. Det ligger altså godt og vel én kilometer væk ," siger de.

Hvad ser I som den perfekte løsning for jer?

"Det ville være at åbne byggepladsen ved Amaliestien op for parkering, indtil vi får vores p-huse. Det ligger tæt på vores bopæle, så det ville være en god løsning."

Står med et klart problem Nogle vil måske mene, at I er forkælede, fordi flere af jer har valgt at have to biler. Hvad siger I til det?

"Mange af os har kun én bil, og det er stadig svært at finde en plads herude, så vi synes ikke vi er forkælede eller brokker os. Vi står med et klart problem, og uanset om vi har én eller to biler, så vil vi bare gerne kunne parkere nogenlunde tæt på uden at gå flere hundrede meter."

Forholdene omkring Jens Grands Vej møder heller ikke tilfredshed hos beboerne.

"Vi er helt med på, at vi er flyttet ind i en ny bydel, hvor der stadig bygges boliger og anlægges veje, men det er et kaos herude, hvor folk parkerer ulovligt og langs vejene, så det ikke er til at komme rundt, hvis man går med en barnevogn eller er handicappet," siger beboerne.