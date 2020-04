Bamsekalender skal hjælpe sårbare børn

En kalender med bamsebilleder til gavn for sårbare børn. Det er det nye tiltag fra den lille selvstændige organisation Børns Tanter. Organisationen er stiftet af svigerinderne Thinna Aniella Michelsen fra Samsø og Carina Buurskov Kristensen fra Ølstykke for at samle penge ind til Børnetelefonen hos Børns Vilkår.

Men lige nu er der desværre ikke mulighed for arrangementer eller for at sende hjemmelavede klude ud til kunderne, så nu har Børns tanter fostret en ny ide med udgangspunkt i, at mange husstande lige nu sætter bamser i vinduet for at glæde børnene under Corona-krisen.