Både små og store skal gå i skole 25 timer om ugen

Når Egedal Kommune genåbner skolerne for de store elever i 6.-10. klasse mandag den 18. maj, så kommer både de små og de store elever til at gå i skole 25 timer om ugen.

Det besluttede et enigt byråd på et ekstraordinært virtuelt byrådsmøde torsdag klokken 9.

Forinden havde både Skoleudvalget og Familieudvalget holdt ekstraordinære møder og anbefalet administrationens indstillinger om, at eleverne i 0.- 5. klasse skal gå i skole fra klokken 8 til 13, mens den daglige skoletid for 6.-9. klasse bliver fra 8.30 til 13.30.

Formanden for Skoleudvalget Betina Hilligsøe (V) oplyste, at forskydningen er for at undgå, at for mange skal ind og ud ad skolerne på samme tid. I Distriktsskole Smørum bliver åbningstiden dog lidt anderledes med forskudt start 8.15 af hensyn til busforbindelserne.