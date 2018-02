Autismetilbud og 10. klasse samles

To millioner skal findes ved at effektiversere it- og indkøbsområderne, og der skal spares 1,3 millioner ved at nedlægge Pusterummet for børn med særlige udfordringer, der har brug for et særligt tilbud i nogle måneder, mens det undersøges, hvor det vil være bedst for dem at være.