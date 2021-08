Se billedserie Selv om vejret kunne have været bedre, så nøde løberne at løbe den nye bane i gang. Foto: Allan Nørregaard Foto: Allan Noerregaard

Atletikstadion og atletikforening fejret: Klar, parat, klip, løb!

Egedal - 29. august 2021 kl. 11:25

Af Annemette Ross Jensen

Selv om vejret kunne have været bedre, og talerne blev forsinket af en strømafbrydelse, så var glæden stor, da det nyrenoverede Stenløse Atletikstadion lørdag blev fejret og indviet.

- Vi er så glade for det her anlæg, sagde Anette Holm. Hun er formand for Stenløse-Ølstykke Atletik og Motion, SØAM, der samtidig fejrede 40 års fødselsdag med godt et års forsinkelse på grund af Corona.

Tdligere borgmester samt medlem af SØAM Willy Eliasen kunne fortælle, at det faktisk var lidt af en sensation, at den daværende Stenløse Kommune byggede et atletikstadion med kunststofbelægning og seks baner med internationale mål. Og formanden for Kultur- og Erhvervudvalget Charlotte Haagendrup (K) og formanden for Planudvalget Ib Sørensen (S) glædede sig over, at banen nu igen fremstår som ny.

Borgmester Karsten Søndergaard (V) understregede, at SØAM lever op til kommunens vision om hverdag og fællesskab i bevægelse. Det har den gjort i 40 år, og det skulle også fejres.

- Det, vi vitterligt fejrer, er alle jer, der står bag SØAM. Som har kørt børn til stævner og grillet pølser og meget andet, sagde borgmesteren, inden han overrakte en halvandet år forsinket gave fra kommunen og sørgede for tre korte og et langt hurra for SØAM.

Derpå var det tid til at klippe snoren over og sætte løbet i gang, og borgmesteren, der skal løbe Berlin Marathon om fire uger, tog selv fem omgange på den 400 meter lange bane.