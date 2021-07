Se billedserie 37-årige Lars Jensen er blevet bager ligesom sin far, og han regner med, at bageriet i Ganløse nok skal holde hans tid ud. Foto: Kenn Thomsen

At være bager er en livsstil

Egedal - 14. juli 2021 kl. 05:47 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

Bagermester Lars Jensen i Ganløse Bageri har nok at lave.

Sidste år blev bageriet kåret til Sjællands bedste i OpdagDanmarks landsdækkende konkurrence, hvor Ganløse-bageriet blev nummer tre på landsplan, og i 2019 kårede Radio Midtsjælland bageriets romkugle til Sjællands bedste efter at have smagt på over 60 forskellige.

Til gengæld har Lars typisk kun 20 fridage om året.

- Det er hårdt. Det er 24 timers arbejde hele tiden syv dage om ugen. Det er en livsstil, som mange ikke forstår, fortæller 37-årige Lars Jensen, der har arvet interessen for bageriet.

Hans far Torben er bager og hans mor Helle har stået i deres butikker i henholdsvis Lyngby, Frederiksværk og Ganløse, som de overtog for 14 år siden i 2007.

Fortsatte efter feriejob Lars havde egentlig tænkt sig, at han skulle være flymekaniker og var kommet ind på HTX, da et sommerferiejob i forældrenes bageri i Frederiksværk fik ham på andre tanker.

- Mine forældre spurgte, om jeg ikke bare skulle blive, og så ringede jeg til HTX og sagde, at de måtte give pladsen til en anden, siger han.

- Jeg ville godt hjælpe min familie og har altid haft et nært forhold til mine forældre, begrunder han, og samtidig trak det også lidt, at han kunne blive selvstændig som bager.

- Det er ikke så nemt som flymekaniker, siger han.

Tidligt hjem fra fester For cirka fem år siden trak hans forældre sig ud af butikken i Ganløse, som Lars nu forpagter, så nu er han fungerende bagermester, og hans kone Melanie står i butikken.

- Både Melanie og jeg må sige nej til mange sociale arrangementer, og til fester er vi som regel de første, der går hjem, fordi vi skal op at arbejde, men når man har sagt A, må man også sige B, og det gode ved det er, at man kan gå tidligt og flexe, siger Lars, der bor i Stenløse sammen med Melanie og deres to døtre Pixi på ni og Tila på fire år.

Udover de to er der to fastansatte: Den ene er bagersvend Gert Andersen fra Slangerup, der har været i bageriet i 18 år siden 2003 og ifølge Lars er »på inventarlisten«. Den anden er konditor Camilla Juncker fra Rødovre, der kom til Ganløse Bageri for to et halvt år siden.

Frister på Facebook De holder til sammen gang i produktionen af brød og kager fra klokken 23 til ved 14-tiden, og mens det første morgenbrød frister en lind strøm af kunder i butikken, er Lars i gang med at lægge brød til langtidshævning, Gert sørger for, at der er 27 lag i wienerbrødsdejen og Camilla laver bunde til jordbærkager, mens fragilitéen bliver pisket i maskinen ved siden af.

Og når Lars er færdig med at bage, så er han også meget aktiv på Facebook, hvor han sommetider lægger konkurrencer om store kager ud og gør alt for at friste sine følgere.

- Vi er landets næststørste på Facebook. Kun Lagkagehuset er større end os, fortæller Lars, der synes, det er en god måde at brande sine produkter på.

Ikke så kedeligt anlagt Og de er ikke blege for at tage udgangspunkt i populære og/eller kontroversielle emner, så da John Dillermand fra Ramasjang gav anledning til nogles forargelse, lavede Camilla en Dillermandskage af studenterbrød overtrukket med Dillermand-stribet marcipan.

- Vi er ikke så kedeligt anlagt, smiler Lars, og han tror faktisk også, at det er nødvendigt.

- Jeg tror, det er nødvendigt at skille sig lidt ud. Det handler om at blive set. Selvfølgelig skal du lave noget ordentligt, men jeg tror, det er vigtigt at blive set i forskellige sammenhænge, siger Lars.

Han glæder sig over, at Ganløserne er »i verdensklasse« til at bakke op om det lokale erhvervsliv, men Facebook har vist sig som et effektivt redskab til at komme længere ud.

Det samme er konkurrencerne. - Lige efter romkuglekonkurrencen lavede vi 600-800 romkugler om dagen. Nu er vi nede på 300 romkugler om dagen, siger han.

Det er blandt andet motionscyklisterne, der gerne kører langvejs fra for at nyde en romkugle på bageriets terrasse, og spreder det til hinanden.

- Mund til mund er stadig den allerbedste markedsføring, mener Lars.

Specielle kager Under Corona har bageriet kunnet mærke, at der har været behov for lidt godt til at komme igennem hjemmedagene.

- Kager klarer kriser, mener de i bageriet.

Samtidig har Den store Bagedyst gjort kunderne meget bevidste om, hvad de vil have, når de bestiller kager hos bageren.

- De skal være specielle, siger Camilla, der blandt andet laver mange kager udformet som bogstaver.

- Bryllupskager er heller ikke en klassisk bryllupskage. Vi har lige fået en bestilling på en brunsvigerbryllupskage, og det finder vi en løsning på, siger Lars.

