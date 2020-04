Det ene udelukker ikke det andet, og forvaltningen har lavet skitser for mulige kombinationer af både arresthus, fodboldcenter og boliger, som blev vist under det virtuelle borgermøde. Foto: Annemette Jensen

Arresthus skal besluttes snart

Inden sommerferien skal politikerne i Egedal Byråd have besluttet, om de vil give Kriminalforsorgen grønt lys for at gå videre med planerne om at placere et nyt arresthus for hele Sjælland i Kildedal Nord.

- Kriminalforsorgen har brug for en afklaring, slog både borgmester Karsten Søndergaard (V) samt kommunens By- og Erhvervsdirektør Sune Schou fast, da der mandag aften blev holdt virtuelt borgermøde om fire forslag til udviklingen af Kildedal Nord via kommunens Facebook og hjemmeside.