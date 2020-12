Arbejdernes Landsbank donerer penge til natteravne

"Hej Natteravne. Vi har i Arbejdernes Landsbank Jyllinge indstillet jer til Arbejdernes Landsbank Fonden. Jeg kan derfor med glæde fortælle, at I har fået et legat på 2.500 kroner. Vil I kontakte mig eller Birthe Humle for nærmere aftale om overførsel af beløbet? Med venlig hilsen Arbejdernes Landsbank Jyllinge/ Maria Andersson"

"Stor var vores glæde og overraskelse, da vi intet vidste på forhånd om det. Det er virkelig noget, der luner. Især at kunne mærke, der bliver tænkt på os, og at vort frivillige arbejde for de unge bliver værdsat. Vi går jo stadig på gaden i de gule jakker trods COVID-19 - naturligvis under hensyntagen til gældende restriktioner vedr. afstand, håndsprit og mundbind," fortæller formanden for Natteravnene i Stenløse, Mariann Borregaard,