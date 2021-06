Se billedserie Lisbeth Kjærulff i rollen som statsminister Frederiksen, der også bare er en helt almindelig #Mette. Foto: Kenn Thomsen

Anmeldelse: Revyen sælger på satire, sang og sex

Egedal - 15. juni 2021

Kroparret på Ganløse Kro Kenneth Molander og Jan Bergmann og hele deres revyhold havde glædet sig til gensynet med publikum efter den ufrivillige Coronapause sidste år.

Søndag havde de premiere på 20 års jubilæumsrevyen, og publikum kan også godt glæde sig til en aften i godt selskab med de fire skuespillere Lisbeth Kjærulff, Liselotte Krogager, Martin Knudsen og Michael Hasselflug, deres kapelmester Christian Berg og hans medmusiker Josef Aarskov.

Sammen med instruktør Michel Castenholt har de sammensat en perlerække af habile numre, der som sædvanlig leveres i et tjept tempo, så tiden flyver af sted.

Efter en ouverture og en meget hurtig velkomst går det bare derudad med både politisk korrekte og politisk ukorrekte indslag i et mix af tekster, der appellerer til hjernen, hjertet eller »dernede«, som under bæltestedet beskrives i en af dem.

Mettes makrelmadder Revyen kommer omkring både kønsdebatten og statsministerens hverdag som helt almindelige #Mette, der også spiser makrelmadder.

Men hvem skal man kaste sin kærlighed på i Coronatiden, og hvis det stadig er ægtefællen, der længes efter at høre »de tre ord«, er det så helt uden bagtanker? Få svaret i Ganløse Revyen.

Her kan man også følge med, når »Hammerslag« gætter priser på en lejlighed i Damaskus i Syrien med »ovenlysvindue« og mulighed for »pool« i haven.

Martin Knudsen giver den gas i en sang, som alle bilister, der har kørt mellem Sjælland og Jylland kan nikke genkendende til: For hvorfor fa'n kan man aldrig give den gas over Fyn?

Liselotte Krogager er professoren, der nøgternt gennemgår kvindekroppen, og Lisbeth Kjærulff har rollen som Jonna, der lægger Corpus Femininum til forskellige udviklingsfaser i nogle af de ædle dele, som professoren taler om.

Michael Hasselflug skilter med en kriminel fortid og fremtid i et helt nyt job, og publikum får også et indblik i skuespillernes værksted og deres evner til at parodiere.

Sangskat gav lattertårer Endelig rundes første afdeling af med aftenens mest lattervækkende nummer, der fik tårerne til at trille af grin.

Det er en hyldest til den danske sangskat af gamle viser med så frække tekster, at de som regel først ville blive sunget ud på aftenen i et meget muntert lag uden børn og sarte sjæle.

I revyen fremføres sangene af fire typer, som man ikke umiddelbart ville forbinde med at synge den slags sange, og om de synger, kan måske også diskuteres, men sjovt det er det i hvert fald!

Anden afdeling byder på numre om, hvor trætte, vi er blevet af at gå hjemme. Hvad det kan føre til, hvis manden har været alene hjemme og bliver grebet af konen i noget, der kræver en undskyldning. Hvor svært det kan være at holde afstand, hvis man er bugtaler med en dukke, og hvordan en udligningsreform kan tage sig ud fra revyernes side.

Michael Hasselflug har fået til opgave at levere »Den politiske vise« med en tekst om politisk satire i en tid, hvor politisk satire nærmest leverer sig selv.

Det gjorde sangen ikke på premiereaftenen, hvor Michael Hasselflug blev ramt af den »berømte klap« og gik i stå to gange, men tredje gang var lykkens gang, og der sad den begavede tekst af Sune Gylling Æbelø lige i skabet!

Det gjorde den også, da Michael Hasselflug lidt senere tonede frem i rollen, som en mand, der stod i en meget ærgerlig situation, lige da Mette lukkede landet ned den 11. marts sidste år.

Lisbeth Kjærulff satte ord på singlernes ensomhed og behovet for et kram i Coronatiden i en fin sang, der dog ikke giver operasangerinden mulighed for at vise hele sin store spændvidde. Det sker først lidt senere!

Med referencer til de hårdt prøvede politibetjente i de gamle film om Olsen Banden, får et par nutidige betjente »en stor sag« på bordet, men kan og skal de virkelig opklare den? Og passer det, at forbrydelse ikke betaler sig?

Når natten falder på I hvert fald kan der ske mangt og meget, når natten falder på, som Martin Knudsen synger om i endnu en populær sang med musik af revyens kapelmester Christian Berg.

Der kan også ske meget i erotiske novellesamlinger, og for ikke at støde nogen, så bip, bap, bøpper en meget mindre erotisk skikkelse sig igennem et saftigt uddrag af sine. Det er igen Liselotte Krogager, der brillerer med at fremføre tekster, der får andre til at grine, uden selv at fortrække en mine.

Endelig rundes revyen af med et populært potpourri med sange af Dolly Parton, der fyldte 75 år den 19. januar i år.

Et meget musikalsk punktum for en revy, der har lidt af det hele og burde blive let at sælge på de tre S'er: Satire, sang og sex!

Fakta Ganløse Revyen 2021 på Ganløse Kro. Tekster/ideer af Christian Berg, Lukas Birch, Kristian Jensen, Vase/Fuglsang, Sune Gylling Æbelø, Jantzen & Aagaard, Jan Svarrer, holdet efter ide af Hege og Kjersti, Michel Castenholt, Peter Oliver Hansen, Michael og Michel, Leif Maibom, Anne Karin Broberg, Rasmus Krogsgaard, Jan Svarrer og Søren Anker Madsen, Peter Oliver Hansen, Pernille Højmark, Svarrer/Fuglsang og diverse. Musikken er af Christian Berg, Kenneth Sichlau, Rasmus Krogsgaard og diverse.Instruktion Michel Castenholt. Koreografi Elise Ruusunen. Spilleperiode: 16. juni til 26. august.