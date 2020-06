Anmeldelse: 7 biler kørte ræs. Det var en kæmpe underdrivelse

Her kunne patruljen konstatere, at der var over 100 biler, som var samlet til det, der populært kaldes for stribekørsel. En anden betegnelse for gaderæs. Politiet anslog også, at der var omtrent 200 mennesker til stede, men alt forløb i god orden og fin stemning.