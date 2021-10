Anette Lyhne er død: Havde Stenløses ældste butik

Anette Lyhne vil først og fremmest blive husket for at være én af lokalområdets første og mest succesrige forretningsdrivende. I hele 43 år stod hun i spidsen for tøjbutikken "Anette L", der var den ældste butik i Stenløse og Egedal Centret.

For tre år siden valgte Anette Lyhne at lukke sin butik, og i den forbindelse sagde hun følgende til Lokalavisen Egedal:

"Det har været en svær beslutning, men tiden er inde til at stoppe nu. Overvejelserne har været mange, og selvom jeg ville elske at nå 50 år som lokal butiksejer, så tillader mit helbred det ikke. Tiden er rigtig, og jeg har en god mavefornemmelse."

"Det har været nogle fantastiske år. Jeg har jo kunder i dag, som jeg har betjent som børn. Det er sjovt at tænke på, og jeg kommer til at savne dem alle - også mit personale, der altid har knoklet for at holde en høj standard. Det har været en stor succes, og på 43 år har vi omsat for over 100 millioner kroner i tøjsalg," sagde Anette Lyhne.