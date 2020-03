Bo Vesth ved en af de elbusser, der kører i Egedal Kommune. Foto: Allan Nørregaard

Ambitiøse klimamål i ny plan

Egedal - 01. marts 2020 kl. 06:08 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med en ny Strategisk Klima og Energiplan for Egedal Kommune vedtaget, glæder alle politikere i byrådet sig til at komme i gang med endnu mere grøn omstilling i Egedal Kommune.

Det fremgik af byrådsmødet, hvor formanden for Teknik- og Miljøudvalget Bo Vesth (V) fortalte om de ambitiøse mål, der falder godt i tråd med regeringens nye klimalov, hvor aftaleparterne har et mål om at reducere drivhusgasudledningerne med 70 procent i 2030.

Han understregede, at Egedal Kommune i mange år har arbejdet på at reducere CO2-udledningen og så rigeligt har nået målet om syv procent fra 2007 til 2020.

- Det forventes at ende med en reduktion på knap 30 procent i 2020. Med de initiativer, som vi beskriver i vores nye Klima- og Energiplan, arbejder vi hen imod en reduktion på 50 procent i 2030, sagde Bo Vesth.

Han oplyste, at Egedal Kommune sammen med de øvrige i regionen, arbejder hen imod, at el og varme sektoren skal være helt fossilfri i 2035, men for at nå målet på 70 procent skal der også ske noget på transport. Her er en af udfordringerne, at kommunen har begrænset indflydelse på borgere og virksomheder.

- Det kræver god indretning til cykling, gang og kollektiv transport, sagde han og pegede på, at det skal gøres mere attraktivt for borgerne at cykle hele vejen til arbejde eller nærmeste kollektive transport. Kommunen vil også investere mere i LED-belysning, men uanset hvad, så tror han det bliver svært at nå målet.

- Jeg tror, vi får meget svært ved at nå 70 procent uden, at vi eller andre opfinder os ud af det. Jeg tror teknologien skal hjælpe os, sagde han. Derfor skal kommunen være åben for nye initiativer og hele tiden justere Klima- og Energiplanen.

- Det er nu, arbejdet begynder. Det her papir er intet værd, hvis ikke vi trækker i arbejdstøjet, sagde han.

Strategisk jordkøb Rikke Mortensen (R) er stolt af planen og glæder sig til at komme i dialog med klimainteresserede borgere, og måske stille krav til dem lige som kommunen gjorde i Stenløse Syd.

- Tør vi sige: Det skal I, spurgte hun retorisk.

Henriette Thirup-Bielefeldt (S) synes også, kommunen skal gå forrest. Derfor undrede hun sig over, at hun har fået et fysisk brev fra kommunen i sin postkasse i stedet for i sin E-boks, og borgmester Karsten Søndergard (V) oplyste, at det var sket ved en fejl.

Anne-Mie Højsted Johansen (S) bemærkede, at målene kun kan nås, hvis borgerne er med på den, og så understregede hun, at regeringens reduktion på 70 procent er i forhold til 1990, mens kommunens reduktion på 50 procent er i forhold til 2007.

Niels Lindhardt Johansen (K) fortalte, at der er mulighed for at stille krav til bygherrer, hvis kommunen foretager strategiske jordkøb, men det ville blandt andet Socialdemokratiet ikke være med til.

Ib Sørensen (S) var dog enig i, at kommunen skal finde en metode, så den kan stille krav, og Rikke Mortensen beklagede, at hun ikke havde lyttet til ideen om strategiske jordkøb for to år siden.

- Men vi har lov til at blive klogere, sagde hun.

For mange ændringer Niels Lindhardt Johansen tegnede sig også for en gennemgang af flere redaktionelle ændringer i klima- planen, hvor forvaltningen blandt andet har fjernet en sætning om, at der ikke skal være diesel i busserne fra 2025, forlænget en omstilling til 50 procent LED-belysning med et år og tilføjet et afsnit om at gøre noget ved statslige benspænd for kommunale solceller.

Det mener han er på kanten af, hvad man kan kalde redaktionelle ændringer.

- I den redaktionelle ændring er der pilllet noget ud, som vi ikke har drøftet, og lagt noget ind, vi heller ikke har drøftet, sagde han.

Det imponerede blandt andet Ole Hovøre (V), at Niels Lindhardt Johansen har siddet med to printede udgaver af Klima- og Energiplanen og fundet forskellene, og han synes, at byrådet skal blive bedre til at sørge for, at redaktionelle ændringer kun kommer til at handle om stave- og kommafejl.

Helle Nielsen (R) luftede tanken om rette planen tilbage på et udvalgsmøde, men Niels Lindhardt Johansen og flere andre syntes, at planen, der skal evalueres om senest et år, skulle vedtages.

Bo Vesth var også helt sikker på, at ingen i administrationen har lavet ændringerne med »ført hånd«, og borgmester Karsten Søndergaard syntes, det var ærgerligt, hvis ændringerne kom til at fylde for meget i forhold til den spændende klimaplan, som der er lagt et kæmpearbejde i.

Tak for lykønskninger Ole Hovøre, der fyldte 59 år på dagen for byrådsmødet, benyttede i øvrigt lejligheden til at takke for mange lykønskninger - blandt andet flere hundrede på Facebook.