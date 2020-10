På grund af Corona sad byrådet i en helt ny formation for at give plads til tilhørere. Foto: Annemette Jensen

Alternativt budget gav mest debat

Mindretallet stemte imod aftalen som helhed og flertallets ønske om uændrede kommunale skattesatser, men var med på at vælge statsgaranteret udskrivingsgrundlag, uændret kirkeskat, takstbilag og administrationens bemyndigelse til at indarbejde mindre tekniske korrektioner. Til gengæld stemte flertallet imod mindretallets alternative budgetforslag med en forhøjelse af skattesatsen med 0,1 procentpoint til 25,8 procent, og det var faktisk det, der gav mest debat.

Allerede i sin indledende tale ærgrede borgmester Karsten Søndergaard (V) sig over, at SF og Lokallisten Ny Egedal havde fremsat et budgetforslag, som på tre ud af fire punkter ikke levede op til den økonomiske politik, som byrådet vedtog i enighed for fire måneder siden.