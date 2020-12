Alt var parat, men: Nu er julen på kroen droppet

Julepynten var netop sat op på Ganløse Kro, da regeringens nye restriktioner blev meldt ud.

Mareridtet fortsætter for restaurationsbranchen. Efter mandagens nye restriktioner er der sat en brat stopper for julestemningen på Ganløse Kro - men de nægter at bukke under for corona-krisen

Egedal - 08. december 2020

Julen varer lige til påske. Det siger den gamle julesang. Og ejerne af Ganløse Kro håber nu, at de af kroens gæster, som har forudbetalt for arrangementer i december måned, vil overføre deres billetter til kroens kendte påskefrokost.

Ganløse Kro har ellers kæmpet sig igennem de første ni måneder med corona-krise. Sommerrevyen blev ganske vist aflyst, og i efteråret har selskaber, runde fødselsdage og fester været udelukket. Til gengæld har mange stamkunder sluttet op om kroen ved at komme og spise i mindre grupper.

Men med regeringens seneste restriktioner lukker julestemningen ned.

Julelyset slukker "Ja, man kan jo i den grad sige, at lyset blev slukket på julepynten," siger Kenneth Funch Molander, der sammen med Jan Bergmann overtog kroen i 2018.

Han fortæller, at 10 tjenere netop havde brugt mere end to dage på at pynte kroen op til jul.

"Vi har brugt 100 mandetimer og tusindvis af kroner, men med regeringens tvangslukning frem til 3. januar og forsamlingsforbuddet på 10 personer forlænget frem til 28. februar, blev der i den grad slukket for julehyggen og fester i de næste tre måneder på Ganløse Kro," siger Kenneth Funch Molander og fortsætter:

"Megen mad og øl er også allerede købt hjem, gæster har forudbetalt for julefrokost 1. og 2. juledag, men nu er vi tvangslukket, og der bliver INGEN jul på Ganløse Kro."

Han tilføjer, at kroen ligger inde med en del mad og øl, og at kroen ligesom i sommers nu vil omstille sig til take-away i de kommende uger.

"Vi er tvangslukket med to dages varsel. Regeringen arbejder på hjælpepakker, men leverandører, personale og husleje skal betales," siger han.

Smittebomber Kenneth Molander har det stramt med at få lukket forretningen, også fordi Ganløse Kro tager hygiejne meget seriøst.

"Vi har Elite Smiley fra fødevarestyrelsen gennem mange år, og vi har længe før coronaen kom til landet haft håndsprit både ved buffeter og toiletter. Vi har berøringsfri armaturer på toiletter, papirhåndlæder osv. Vi har fulgt alle anbefalinger og restriktioner til punkt og prikke, men alligevel skal vi tvangslukkes og må ikke holde fester før efter 28. februar," siger han.

Selv er han i højrisikogruppen med et kronisk lavt immunforsvar. Men selv om han siden kroen genåbnede i starten af juni har serveret for kroens gæster hver dag og har haft smittestop-app'en installeret på sin telefon, er han ikke en eneste gang blevet advaret om, at han har været i nærheden af en smittet medborger.

"Alligevel bliver vi betragtet som kraftige smittebomber og skal udryddes af regeringens bomberyddere," siger han.