Se billedserie Fredagens koncert i Ølstykke Hallen, Hvor Kandis spillede op til dans, blev en stor succes med 500 gæster. Foto: Mikael Gyldholm

Send til din ven. X Artiklen: Alt »spillede« ved Kandis-fest Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Alt »spillede« ved Kandis-fest

Egedal - 12. marts 2018 kl. 05:33 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I kølvandet på fredagens halbal og koncert med Kandis i Ølstykke Hallen, har ledelsen i HØJ Håndbold svært ved at få armene ned. For festen blev en så stor succes, at man allerede nu har besluttet at gentage kunststykket næste år, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Jeg er ovenud tilfreds. Det er vores opfattelse, at det hele forløb uden nogen form for problemer. Alt fungerede, og vi har hørt fra mange af gæsterne, at de også ser det sådan, siger formand for HØJ Håndbold, Helle Rasmussen.

I alt havde HØJ Håndbold solgt 500 billetter, og det antal mere end levede op til forventningerne.

- Det er vi meget tilfredse med. Vi har endnu ikke det fulde overblik over alle udgifter, men vi er sikre på, at vi får et pænt overskud, som går til vores ungdomsafdeling, siger formanden, som kan berette om en aften med særdeles godt gang i det.

Helle Rasmussen oplyser desuden, at den næste planlagte fest med Kandis, som finder sted næste år den 8. marts i Ølstykke Hallen, allerede nyder stor interesse.

- Vi har fået mange tilkendegivelser fra folk, der gerne vil deltage næste år. Desuden er der en kvinde, som har sagt til os, at hun allerede nu ved, at hun vil holde sin 60 års fødselsdag ved næste års fest, siger Helle Rasmussen.