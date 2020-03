Alle arrangementer i Konfirmandhuset i Smørum aflyses til den 31. marts for at beskytte de svageste imod smitte med coronavirus, meddeler Ledøje Smørum Menighedsråd. Foto: Casper Suk Thorlacius

Alt aflyses i konfirmandhus

»Også i Ledøje Smørum Sogne passer vi på hinanden«. Sådan lyder det fra Ledøje Smørum Menighedsråd«, der har besluttet at aflyse alle arrangementer i Konfirmandhuset på Flodvej 73E i Smørum indtil den 31. marts i år, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Kirken har altid haft særligt fokus på de svageste, som i den nuværende situation, er den mest udsatte befolkningsgruppe. For øjeblikket drejer det sig om at inddæmme virus, så smitten ikke spredes, forklarer Poul Sørensen, formand for Ledøje Smørum Menighedsråd, i en pressemeddelelse.