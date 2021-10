Den 4. november udskrives idekonkurrencen om udviklingen af Kildedal Nord og alle er velkomne til at byde ind. Foto: Fotohuset Click

Send til din ven. X Artiklen: Alle kan komme med ideer til Kildedal Nord Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Alle kan komme med ideer til Kildedal Nord

Egedal - 13. oktober 2021 kl. 11:23 Kontakt redaktionen

Både professionelle og helt almindelige borgere kan komme med ideer til udviklingen af Kildedal Nord.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Egedal Kommune efter, at Planudvalget har godkendt principperne for konkurrenceprogrammet til en åben idékonkurrence om udviklingen af Kildedal Nord.

Konkurrencen bliver udskrevet 4. november 2021, hvor al information offentliggøres på kommunens hjemmeside, men af pressemeddelelsen fremgår, at der både bliver et fagspor og et borgerspor, for det kommunens ambition at give mulighed for, at alle kan deltage i konkurrencen.

Konkurrenceopgaven er opdelt i to spor: et Fagspor og et Borgerspor. Både fag­sporet og borgersporet bedømmes af den samme dommerkomité: I fagsporet inviteres professionelle deltagere til at udforme en helhedsplan for Kildedal Nord. I borgersporet inviteres Interessenter, virksomheder og borgere, der færdes i og omkring området - og alle andre, der brænder for at bidrage til udviklin­gen af Kildedal Nord - til at komme med innovative idéer - store som små - til udviklingen af området, fremgår det af pressemeddelelsen. .

I dag er det omkring 90 hektar store område udlagt til ferie- og oplevelsesområde og der har gennem tiden været flere forslag til projekter i området, som ikke er realiseret. Men byrådet mener, at der er brug for et nyt afsæt for at drøfte områdets potentiale og udvikling, og det skal idekonkurrencen give.

"Kildedal Nord skal være et unikt område, der med udgangspunkt i områdets markante natur og kuperede terræn, udvikles som et område med en klar identitet og kvalitet. Området skal være et bæredygtigt lokalsamfund af høj kvalitet, med varierede boligtyper og boformer, og gode rammer for fysisk aktivitet, og nære fællesskaber. Området skal desuden være tæt integreret i den omkringliggende natur, og skal tilbyde oplevelser og fritidsaktiviteter, der bidrager til områdets særlige identitet og regionale tiltrækningskraft.", skriver kommunen.

Udover den 4. november, hvor konkurrencen skydes i gang, kan interesserede sætte kryds i kalenderen ved tirsdag den 23. november, hvor der bliver kickoff informations- og spørgemøde for alle.

Sidste frist for indlevering af ideer til konkurrencen er klokken 16 onsdag den 13. januar 2022.