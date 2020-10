Siden Fru Hansens Kælder begyndte at levere frokost til de første 15 af kommunens institutioner den 1. januar 2015 har den børnevenlige mad derfra gået sin sejrsgang gennem kommunen, og nu er alle institutioner med lige som Margrethebakken (billedet), der var med fra starten. Foto: Allan Nørrregaard

Alle institutioner vil med i frokostordning

Fra årsskiftet får alle børn i kommunens daginstitutioner frokost fra Fru Hansens Kælder. Efter dette års afstemning valgte de tre institutioner, der ikke har været med i denne periode, at gå med fra næste år.

Blåmejsens, Solsikkens og Åkandehavens ønske om også at komme med i frokostordningen kommer dog til at koste kommunen cirka 1.550.000 kroner til at indrette deres køkkerne efter sundhedsmyndighedernes standarder.