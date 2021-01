Aflyst i to måneder

"Vi er naturligvis meget kede af, at vi må aflyse både vores café-aftener og gåture, men da vi endnu ikke ved, hvor længe restriktioner varer, og da vi har med sårbare mennesker at gøre, har vi besluttet os for at aflyse alt i de kommende to måneder," siger formand for lokalforeningen Lisbeth Bjørn Hornemann.