Aflysning af genbrug

Sundhedsstyrelsen og myndighederne har udvidet corona-restriktionerne, hvilket betyder, at GenbrugsGruppen Ølstykke må udvide perioden, hvor de desværre ikke kan modtage effekter på Langdyssevej, De håber, de kan åbne igen for modtagelse til marts. Dette betyder også at Markederne 7. februar og 14. marts er aflyst.