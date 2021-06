Flere beboere på Damvadvej mellem Søsum og Ganløse kan blive nabo til en grusgrav. Blandt dem er Henrik og Christina Hulstrøm. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Afgørelsens time: Borgere kæmper mod grusgrav Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Afgørelsens time: Borgere kæmper mod grusgrav

Her skal der ikke graves. Beboerne på Damvadvej i Egedal melder klart ud inden møde i regionsrådet

Egedal - 01. juni 2021 kl. 09:23 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen

Beboerne på Damvadvej mellem Søsum og Ganløse holder vejret i disse dage.

Senere på måneden finder de nemlig ud af, om deres idylliske og landlige omgivelser skal afløses af en grusgrav og masser af tung trafik.

"Vi har kæmpet mod denne grusgrav-plan i flere år, og nu er vi tæt på afgørelsen. Vi krydser fingre for et godt og positivt resultat, når regionsrådet mødes den 22. juni," siger Mette Petersen, der sammen med sin mand og to små børn bor på Damvadvej, hvor de kan risikere at blive "nabo" til grusgraven.

"Hvis den bliver vedtaget, så får vi grusgraven placeret 300-400 meter fra vores hus. Vores naboer bliver endnu hårdere ramt, så for os har det stor betydning," siger Mette Petersen til Lokalavisen Egedal.

Hun er blandt de beboere, som inden mødet i regionsrådet vil møde op og markere deres utilfredshed.

"Vi kommer med over 1700 underskrifter fra Egedal-borgere, der er imod planen om at placere en grusgrav i vores område. Inden regionrådsmødet afleverer vi underskrifterne, og så må vi ellers afvente resultatet. Selvom beslutningen måske er truffet på forhånd, så nærmer "Råstofplan 2024" sig, og den ønsker vi heller ikke at blive en del af. Det vil vi også gerne understrege klart og tydeligt gennem vores underskrifter," siger Mette Petersen.

Meget tyder dog på, at beboerne mellem Søsum, Slagslunde og Ganløse kan ånde lettet op. For et år siden kunne Region Hovedstaden nemlig meddele, at det 100 hektar store natur-område ikke længere var udlagt som et "råstof-graveområde" i den såkaldte i "Råstofplan 2016-2020".

Fjernet som graveområde Til gengæld oplyste regionen, at det lokale område er bevaret og endda udvidet som et "interesseområde", hvilket betyder, at det igen kan blive foreslået som et konkret graveområde i en senere råstofplan.

"Det er ikke sjovt at gå med den uvished. Selvfølgelig står vi i dag et bedre sted, fordi vi ikke længere er udlagt som et graveområde, men vi vil gerne have vores området helt fjernet som "interesse-område". Det er det, som vi kæmper for. At vejnettet i området ikke er dimensioneret til den tunge trafik en grusgrav medfører, var den primære årsag til at området blev fjernet som graveområde, men der er også mange andre gode grunde til at vi bør fjernes som "interesseområde". Jeg tænker mest på vores sundhed med den nærhed til mange huse samt Ganløse Skole og idrætsanlæg med alt den tunge trafik og støv en grusgrav giver," siger Mette Petersen.