Affaldsgebyr venter på it-løsning

Ifølge den seneste ændring af affaldsaktørbekendtgørelsen, som blev offentliggjort den 14. december 2020, skal Egedal Kommune fastsætte og opkræve et gebyr hos virksomheder, hvor kommunen foretager konkrete anvisninger af erhvervsaffald, samt opkræve gebyr fra virksomheder, der anmelder flytning af jord.

Opkrævningen skulle være trådt i kraft allerede den 1. januar 2021, men på byrådets seneste møde fortalte udvalgsformand Bo Vesth (V), at der trods stor mødeaktivitet med mere stadig er tvivl om, hvad kommunen må opkræve for, og den har heller ikke den nødvendige it-understøttelse.

Derfor blev det besluttet, at kommunen ikke opkræver gebyrer, før en IT-løsning er på plads via Renoweb og Jordweb, samt at udvalget har godkendt gebyrsatserne.