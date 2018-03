Æggende tradition holdt i hævd

Hvert barn fik et nummer på det æg, de skulle finde, og bagefter var der mulighed for at dekorere både det og en påskehare i papir eller lave gækkebreve på 1. sal. Der skulle dog lidt tålmodighed til, for der var så mange fra starten, at det kneb med pladserne ved malebordene, så nogle måtte trille æg, løbe æggeløb eller kigge på møllen og museets udstillinger, mens de ventede på at komme ovenpå.