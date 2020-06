Normalt holder Ældre Sagen i Stenløse sit årsmøde i marts, som her i 2019, men nu er det udskudt til den 17. september. Foto: Allan Nørregaard

Årsmøder i Ældre Sagen udskudt igen

På grund af Coronakrisen måtte Ældre Sagen i Stenløse udskyde sit planlagte årsmøde i marts. Dengang var det håbet, at årsmødet kunne gennemføres i juni, men nu bliver det først til efteråret.

- Det bliver holdt den 17. september, fortæller formanden Kirsten Pedersen og begrunder det med, at det var den dag, der var et ledigt lokale i HEP-Huset, hvor årsmødet traditionen tro skal holdes.

- Så håber vi, at vi må være så mange til den tid, så vi kan være der, siger Kirsten Pedersen, der har programmet for den kommende sæson er på plads, og hvis coronaen tillader det, så starter den tirsdag den 1. september.

- Som situationen er nu, forventer vi at starte der, men alt er med forbehold for udviklingen i Corona, siger Kirsten Pedersen.

Også Ældre Sagen i Ølstykke måtte udskyde sit årsmøde i marts, og formanden Susanne Kongsaa oplyser, at den nye dato for årsmødet er sat til den 1. september, hvor årsmødet holdes i mødesalen under Ølstykke Bibliotek.