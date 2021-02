Årets erhvervspris holder flyttedag: Fra nytårskur til midsommer-morgen

Og Egedal Kommune har af samme grund udskudt sin nytårskur, hvor uddelingen af årets erhvervspris finder sted, til sommer. Men skulle arrangementet holdes en tidlig morgen som sædvanlig? Eller var der en idé i at slå prisuddelingen sammen med, at Danmark spiller sin anden kamp i forbindelse med EM i fodbold mod Belgien den 17. juni kl. 18.00?

"Vi var enige om at holde fast i morgenen, som vi plejer. Det tidspunkt har virket rigtig godt. Folk kan nå at være med uden at misse så meget af deres arbejdsdag, og aftenen før kan de se EM hjemme i familiens skød," siger Charlotte Haagendrup, (C), formand for Kultur- og Erhvervsudvalget.