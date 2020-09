Åbningsfest i have aflyst

De nye Corona-restriktioner betyder, at Egedal Kommune aflyser den planlagte åbning af »Helt vildt i bibliotekshaven«, der skulle være foregået i haven til Ølstykke Bibliotek lørdag den 26, september for at markere byrumsforsøget med at gøre bibliotekshaven »vildere« med bær, blomster og bier.