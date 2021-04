Se billedserie Anne-Dorthe Pyndt Hansen og Carsten Rasmussen åbner i næste måned en Skousen-butik i Ølstykke. Den nye butik vil primært blive drevet af førstnævnte, mens Carsten Rasmussen fortsætter med at opholde sig i Frederikssund. Foto: KT

Åbner til maj: Skousen rykker til Ølstykke-bycenter

Hvidevarekæden slår dørene op til en ny butik i Maler S Lager-bygningen

Egedal - 21. april 2021 kl. 12:00 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen

Ølstykkes retail-center ud til Frederikssundsvej kan snart byde velkommen til en ny butik.

Lokalavisen Egedal erfarer nemlig, at hvidevarekæden Skousen rykker ind i en 400 kvadratmeter stor butik, der placeres i den nuværende Maler S Lager-bygning.

"Vi åbner i Ølstykke den 20. maj, og vi glæder os rigtig meget til at blive en del af det lokale center, som har gennemgået en stor udvikling. Det er samtidig et område i kraftig vækst, og det vil vi gerne være en del af," siger Carsten Rasmussen, der i 16 år har ejet og drevet Skousen-butikken i Frederikssund.

Sammen med kollega Anne-Dorthe Pyndt Hansen kommer han nu til at stå i spidsen for den nye butik i Ølstykke.

"Her i Frederikssund har vi en del kunder fra Ølstykke og Stenløse, og da vi gerne vil signalere lokal nærvær, så er åbningen i Egedal et naturligt skridt for os. Det er en stor mulighed og udfordring, som vi har store forventninger til. Vi ser frem til at give kunderne i Ølstykke den rådgivning og service, som vi er kendt for," siger Carsten Rasmussen, der i længere tid har haft et godt øje til centeret i Ølstykke.

"Ligesom her i Frederikssund, så ligger der nogle butikker i Ølstykke-centeret, som tiltrækker kunder. Det er en fordel for både os og vores kunder. Jeg er også overbevist om, at der er et marked for to Skousen-butikker i både Ølstykke og Frederikssund," siger Carsten Rasmussen.

Kan gå frem og tilbage Bycenteret i Ølstykke, der i dag huser velkendte butikker som Jem & Fix, Harald Nyborg, Jysk og T-Hansen, så dagens lys i 2001, da Peter Hvitfeldt åbnede sin Maler S Lager-butik. Den skal nu dele bygning med Skousen.

"Vi kommer fremover til at råde over 800 kvadratmeter, og vi vil i endnu højere grad være en specialforretning med alt indenfor malerfaget. Nu får vi Skousen ind i vores bygning, og det ser vi virkelig frem til, for vi kan drage nytte af hinanden og hinandens kunder. Der vil være automatiske skydedøre, så man nemt og hurtigt kan gå frem og tilbage mellem vores butik og Skousen. Det bliver rigtig godt," siger Peter Hvitfeldt, der i længere tid har ledt efter en lejer til det tomme lokale, der tidligere har huset Storprint.

Tog kontakt til Skousen "Der har altid været to lejemål i bygningen, så jeg har været på udkig efter den rette medspiller, og den har jeg nu fundet i Skousen, som er en god butik med en helt rigtig etik over sig. For et års tid siden tog jeg kontakt til Carsten Rasmussen fra Skousen Frederikssund, hvor jeg fortalte om mit ønske for at få dem til Ølstykke. I november havde vi så et møde, hvor der med det samme var en god kemi og en fælles interesse for projektet. Nu er det hele faldet på plads med tilladelse og så videre, så vi glæder os til deres indflytning," siger Peter Hvitfeldt, der i 53 år har haft sit virke i det lokale erhvervsliv.

"Jeg kom herud med min butik for tyve år siden, og i dag står vi med et succesrigt retail-center, der lige har manglet den sidste brik i puslespillet. Den har vi nu fundet i Skousen," siger Peter Hvitfeldt.