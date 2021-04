Uenigheden om grundlaget for at sælge Toftehøjskolen er tilsyneladende blevet en så stor knast i det politiske samarbejde, at der nu er udbrudt noget nær åben krig på ord og holdninger.

Åben krig mellem politikere efter Toftehøj-rapport

Samarbejdsproblemerne har været til at få øje på gennem længere tid.

Men nu er der udbrudt noget, der vel bedst kan betegnes som åben krig mellem på den ene side borgmester Karsten Søndergaard og Lokallisten Ny Egedal og SF’s Jens Skov.

I en artikel i Lokalavisen i den forgangne uge svarede Karsten Søndergaard nemlig på kritik fra de to borgere, der tidligere har rettet en kras kritik af kommunen for at bryde løfter i forbindelse med den kuldsejlede privatskole i Ølstykke, der måtte kaste håndklædet i ringen få uger før den planlagte åbning. Og som senest har klaget til Ankestyrelsen over beslutningsgrundlaget for at lukke Toftehøjskolen; et grundlag, hvor en rapport fra PwC har påvist fejl i beregningerne for mindst 14 millioner kroner.

Og i sit svar på kritikken fra borgerne, konkluderede Karsten Søndergaard – med slet skjult henvisning til Lokallisten og SF - at ”de to borgere dirigerer et mindretal i byrådet, der danner deres politik på baggrund af de to borgeres ønsker.”

Den udtalelse har vakt voldsom debat – ikke mindst på Facebook, hvor både Lokallisten Ny Egedal og Jens Skov fra SF afviser at været politisk styret udefra.

”Selvfølgelig tager de enkelte partier deres helt egne selvstændige beslutninger, sådan er det jo. Borgmesteren lægger så op til at vi i SF og Lokallisten Ny Egedal, så ikke gør det, men lader Johan og Nicolai bestemme for os.

Nu er vi - desværre - ikke mange byrødder der skriver her på facebook, og de fleste ytringer er typisk bare likes på hinandes opslag om, at vi andre - oppositionen - er grove,” skriver Jens Skov i et opslag, og videre i et andet:

”Jeg håber da at flere af partierne/byrødderne vil tage afstand til borgmesterens udtalelse.”

Fra Lokallisten Ny Egedal er gruppeformand Ulrik John Jensen også klar i mælet:

” Vi er temmelig forunderet over hvordan Karsten Søndergaard danser rundt om den varme grød i stedet for at tage skeen i hånden. Vi har i Lokallisten Ny Egedal bedt den samlede bestyrelse forholde sig til vores kritik af PWC-rapporten og de fejlkonklusioner den indeholder. Konklusioner der meget uheldigt er blevet kommunikeret ud til offentligheden. Påstanden om at vi skulle være dirigeret af to borgere er, set i det lys, ganske underholdende. Vi lytter skam til borgerne – det er faktisk en del af vores DNA. I bund og grund er det her nok ikke andet end et forsøg på at flytte opmærksomheden væk fra det politiske ansvar, der selvfølgelig skal tages i denne sag,” konstaterer han.