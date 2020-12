sdr

Send til din ven. X Artiklen: Å deler vandene Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Å deler vandene

Mens et massivt politisk flertal tegner sig for en ny klimatilpasningsplan, er der massive protester fra borgere, der vil bevare Stenløse Å. Eller faktisk gerne se mere til den

Egedal - 15. december 2020 kl. 09:43 Kontakt redaktionen

Planerne har været undervejs i flere år.

Alligevel er en beslutning om at ændre Stenløse Ås forløb som led i et klimatilpasnings-projekt i Stenløse By præget af sjusk, halve løsninger, fortielser og manglende reel inddragelse.

Sådan lyder i hvert fald kritikken, når man i disse uger læser det ene debatindlæg i Lokalavisen efter det andet om emnet.

Blandt andet fra medlemmer af den nedsatte følgegruppe til projeket.

Og Facebookgruppen Bevar Stenløse Å.

Nogle er skribenterne er de samme, som fylder spalterne i Lokalavisen.

Og så er der lige de 1.000 andre medlemmer. Som måske er de samme, som afleverede lige nøjagtig 1.111 underskrifter mod projektet, som det ser ud nu.

Med andre ord tegner der sig et billede af en sag, hvor et massivt flertal i byrådet risikerer at blive upopulært, når det efter alt at dømme onsdag aften godkender at sende et forslag til en klimatilpasningsplan i høring i de kommende 12 uger.

Indhold og inddragelse Lokallisten Ny Egedal er imod at sende VVM rapporten i høring. Det står nu helt klart efter de har læst følgegruppens oplæg til at finde en bedre løsning for klimasikring og naturbevarelse i og omkring Stenløse å.

På onsdag den 16. beder Novafos om byrådets tilladelse til en høring af den VVM rapport der er lavet forud for projektet om klimasikring af Stenløse. Rapporten er dog stadig ikke fyldestgørende som afsæt til en høring, mener Lokallisten Ny Egedal, som frygter at borgerne bliver hørt i det forkerte projekt og dermed er med til at sende projektet i en forkert retning.

I en pressemeddemeddelelse oplyser partiet, at man savner visioner i projektet:

"Især for Stenløse By, som jo er vores udvalgte handelscentrum i kommunen. Her vil en nedlæggelse af åen være et tab for altid. Muligheden for at udnytte vandet som en ressource i byplanlægningen er slet ikke overvejet," siger Helle Anna Elisabeth Nielsen, der har fulgt sagen fra starten af byrådsperioden.

Lokallisten mener ikke, at miljøet tilgodeses, som det skal og stiller forslag om en mere lempelig tilgang til at bevare Stenløse Å og naturen, end forslagene der ligger i sagsfremstillingen gør.

"Man får næsten den tanke at det ene af de to projekter skal fremstå så uspiseligt, at det får befolkningen og byrådet til at pege på det andet projekt" siger Ulrik John Nielsen.

Lokallisten mener klimasikringen mangler i projektet.

"Der har været tale om oversvømmelser, men intet er dokumenteret. Vi har ikke kunne få udleveret en liste over de ulovlige udløb i åen og det har ikke været muligt at få en dialog i gang om andre mulige løsninger på det problem, vi har med vandmiljøet med hverken Novafos og vores administration, som holder projektet i armslængde - det bekymrer os" siger Ulrik John Nielsen.

"Jeg mangler at få belyst væsentlige dele af de miljømæssige konsekvenser det vil have at gennemføre projekterne for en række dyrearter. Det er heller ikke særligt betryggende at den forsøger at underdrive og bagatellisere arters tilstedeværelse i åen. Dette finder vi stærkt bekymrende." fortsætter Helle Anna Elisabeth Nielsen.

Lokallisten appellerer til deres kolleger i byrådet om at give Novafos en kraftig opfordring til at undersøge mulighederne for at lave lokal forsinkelse af regnvandet. "Et plantillæg fra 2013 tilsiger at vi som byråd skal arbejde for at udnytte vand som ressource når vi klimatilpasser i langt højere grad end de nuværende forslag tilgodeser. Det er borgerne slet ikke tjent med og de kommer til at betale i sidste ende. Ovenikøbet for en løsning, der ikke sikrer dem mod skybrud og oversvømmelser. Det vil vi ikke være med til," siger de tre politikere samstemmende. hg